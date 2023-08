https://it.sputniknews.com/20230812/possibile-incontro-tra-i-2-presidenti-putin-e-erdogan-a-fine-agosto-17424349.html

Possibile incontro tra i 2 presidenti Putin e Erdogan a fine agosto

Un possibile incontro tra i due leader di Russia e Turchia annunciato dall'emittente televisivo Haber Turk TV. 12.08.2023, Sputnik Italia

A riferirlo il canale televisivo turco Haber Turk TV: i due presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Erdogan, potrebbero a breve incontrarsi, verosimilmente a fine agosto-inizio settembre.Stando alla stessa fonte, il presidente turco si aspetta una visita del suo omologo in Turchia, ma non è escluso un viaggio dello stesso statista turco in quel di Russia.Il presidente turco Erdogan aveva espresso dal canto suo la speranza di una visita da parte di Putin ad agosto.Di rimando l'addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che il luogo di incontro "non sarà necessariamente" la Turchia.

