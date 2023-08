https://it.sputniknews.com/20230812/la-riunione-dei-capi-di-stato-maggiore-dellecowas-sul-niger-si-terra-il-14-agosto-17424117.html

La riunione dei capi di stato maggiore dell'ECOWAS sul Niger si terrà il 14 agosto

Il vertice dei capi di stato maggiore dei Paesi dell'ECOWAS si terrà il 14 agosto in Ghana. 12.08.2023, Sputnik Italia

La prossima riunione dei capi di stato maggiore delle forze armate dei Paesi facenti parti l'ECOWAS, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale circa la situazione e glio sviluppi della crisi del Niger, si terrà il prossimo 14 agosto in Ghana.A riferirlo, l'agenzia Al Jazeera.La data iniziale prevista per l'incontro diplomatico era quella di oggi, 12 agosto 2023, ma si è deciso per un rinvio.Al vertice si tratterà dei temi di sicurezza relativi alla situazione del Niger, Paese del Sahel che ha visto recentemente un golpe militare deporre il presidente, e l'istituzione di una giunta militare a capo dello Stato.

