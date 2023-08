https://it.sputniknews.com/20230812/il-vettore-lunare-luna-25-effettua-la-sua-prima-correzione-di-traettoria-verso-la-luna-17424725.html

Il vettore lunare Luna-25 effettua la sua prima correzione di traettoria verso la Luna

L'annuncio dato da Roscomos, l'Agenzia spaziale russa, in una nota:Viene specificato che il sistema di propulsione del vettore si è acceso alle ore 15 funzionando per 46 secondi.Luna-25 sarà la prima stazione ad effettuare un atterraggio morbido al Polo Sud del Satellite.Il nome si deve al fatto che l'ultima navicella sovietica inviata sulla Luna si chiamava Luna-24, il cui lancio avvenne nel 1976.L'allunaggio è previsto per il prossimo 21 agosto.Obiettivo, condurre studi sul suolo lunare e verificare la presenza di ghiaccio.L'attuale lancio è avvenuto con successo l'11 agosto.La stazione successivamente si è separata dal blocco principale del vettore ed è entrata in una traiettoria di volo verso il Satellite.Tra cinque giorni entrerà in un'orbita circolare lunare alla quota di 100 chilometri rispetto al suolo lunare.Il lander è ricco di strumenti scientifici a bordo, da analizzatori di neutroni e raggi gamma, rilevatori di radiazioni al plasma, spettometri laser e vari ulteriori elementi tecnici volti ad analizzare il suolo lunare.Come sottolineato da Igor Afanasyev, la missione è importante perché segna la rinascita del programma lunare russo.

