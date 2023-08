https://it.sputniknews.com/20230811/vucic-loccidente-non-sara-in-grado-di-sconfiggere-la-russia-sul-campo-di-battaglia-ucraino-17421825.html

Vucic: l'Occidente non sarà in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia ucraino

L'Occidente, pur utilizzando tutte le sue forze, non sarà in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia in Ucraina, ha dichiarato il presidente...

2023-08-11T11:48+0200

Vucic ha affermato di non essere tuttavia sicuro che la Russia sarà in grado di ottenere ciò che vuole militarmente e politicamente.Il leader serbo ha osservato che una tregua sarebbe nell'interesse del presidente statunitense Joe Biden, che "vuole un secondo mandato" ed ha inoltre ipotizzato che dopo la pace in Ucraina "l'economia fiorirà immediatamente", il mondo sarà così "ottimista" che gli stipendi e le pensioni cresceranno più velocemente, i prezzi dell'energia diminuiranno drasticamente, "tutto sarà diverso".

