Ministro Esteri Kuleba dice di non vedere progressi nella mediazione vaticana sull'Ucraina

Ministro Esteri Kuleba dice di non vedere progressi nella mediazione vaticana sull'Ucraina

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spagnolo Mundo di non vedere alcun progresso nella mediazione... 11.08.2023

Il capo del servizio stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato ai giornalisti il 20 maggio che il pontefice ha incaricato il cardinale Zuppi di condurre "una missione che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, nella speranza... che questo possa aprire la strada alla pace". Zuppi si è recato a Kiev il 5-6 giugno. Il Vaticano ha descritto il viaggio come "breve ma intenso". La Santa Sede ha dichiarato in un comunicato che i risultati dei colloqui a Kiev "saranno utili per valutare i passi da perseguire sia a livello umanitario che nella ricerca di una pace giusta e duratura". Durante la sua visita di tre giorni a Mosca, dal 28 al 30 giugno, il cardinale Zuppi ha incontrato il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, la Commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e il clero cattolico russo. Secondo il servizio stampa della Santa Sede, Zuppi ha incontrato il Patriarca Kirill per discutere di "iniziative umanitarie che potrebbero contribuire a una soluzione pacifica" del conflitto in Ucraina.

