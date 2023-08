https://it.sputniknews.com/20230811/lukashenko-chiede-alloccidente-attenzione-per-il-traffico-di-organi-dei-bambini-dallucraina-17422792.html

Lukashenko chiede all'Occidente attenzione per il traffico di organi dei bambini dall’Ucraina

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che bambini ucraini vengono portati via dall’Ucraina da loschi trafficanti di organi e che... 11.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-11T18:00+0200

bielorussia

donbass

ucraina

Nella pubblicazione dell'agenzia BelTA (Belarusian Telegraph Agency) si legge una dichiarazione citata del leader bielorusso nella quale questi fa esplicito riferimento alla questione del criminale traffico di organi di bambini prelevati dall’Ucraina. Il presidente bielorusso si è espresso in questi termini in risposta alle critiche che provengono dall'estero sulla pratica messa in atto dalla Bielorussia di offrire sostegno e recupero ai bambini del Donbass, critiche delle quali egli ha detto non preoccuparsi affatto. In precedenza, il difensore civico della DPR Darya Morozova, ha affermato che la comunità internazionale ha ignorato i crimini di guerra di Kiev contro i bambini del Donbass.

bielorussia, donbass, ucraina