https://it.sputniknews.com/20230811/lucraina-non-sta-vincendo-contro-la-russia-ammettono-i-media-polacchi-17421700.html

L'Ucraina non sta vincendo contro la Russia, ammettono i media polacchi

L'Ucraina non sta vincendo contro la Russia, ammettono i media polacchi

I media polacchi si stanno gradualmente rendendo conto della scarsa posizione dell'esercito ucraino nel conflitto con la Russia, ha riferito il quotidiano... 11.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-11T10:30+0200

2023-08-11T10:30+0200

2023-08-11T10:30+0200

ucraina

russia

polonia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/1d/16932456_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a456811a7c271e0b1ac718055b233b9d.jpg

"La maggior parte dei giornalisti vuole che la Russia sia sconfitta, tanto da selezionare le informazioni in base a ciò e prendere i propri desideri per realtà", ha scritto la pubblicazione polacca. Come ha sottolineato l'autore, se si crede ai resoconti della maggior parte dei media polacchi, si pensa che gli ucraini conquisteranno Mosca in men che non si dica."Bombardano i palazzi in Russia, attaccano le navi, si impadroniscono delle teste di ponte, pongono condizioni per iniziare i negoziati con Putin quando lascerà i territori occupati. Devo confessare che per molto tempo anch'io ho creduto nel successo dell'esercito ucraino. Ma quando l'argomento dei fallimenti ucraini è emerso nelle recensioni polacche dei rapporti dei think tank occidentali, è diventato chiaro che la grande offensiva delle forze armate ucraine si è impantanata nei campi minati e non ha avuto successo", ha sottolineato il giornalista del quotidiano.

ucraina

russia

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, polonia