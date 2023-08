https://it.sputniknews.com/20230811/legislatore-usa-mette-in-discussione-i-nuovi-aiuti-allucraina-per-mancanza-contabilita-accurata-17421587.html

Legislatore USA mette in discussione i nuovi aiuti all'Ucraina per mancanza contabilità accurata

Il deputato statunitense Matt Rosendale, in una dichiarazione, ha messo in dubbio la richiesta dell'amministrazione Biden di nuovi miliardi di dollari per... 11.08.2023, Sputnik Italia

Giovedì scorso, l'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca ha presentato al Congresso una richiesta di finanziamento supplementare per 40 miliardi di dollari, di cui 24 miliardi di dollari in assistenza aggiuntiva all'Ucraina.La richiesta include anche finanziamenti per i soccorsi in caso di disastri e per i programmi della Banca Mondiale. Un sondaggio della CNN pubblicato la scorsa settimana ha rilevato che la maggioranza degli americani, il 55%, si oppone al fatto che il Congresso autorizzi ulteriori finanziamenti per sostenere l'Ucraina nel suo conflitto con la Russia.Il coordinatore delle comunicazioni strategiche della Casa Bianca, John Kirby, interpellato sul sondaggio e sulla richiesta di finanziamento, ha dichiarato che il popolo americano "comprende" la posta in gioco del sostegno all'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno fornito più di 100 miliardi di dollari di finanziamenti agli sforzi in corso dell'Ucraina nel conflitto, gran parte dei quali sono costituiti da attrezzature militari.

