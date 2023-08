https://it.sputniknews.com/20230811/lanciata-la-stazione-russa-luna-25-dal-cosmodromo-di-vostochny-17421466.html

Lanciata la stazione russa Luna-25 dal cosmodromo di Vostochny

Lanciata la stazione russa Luna-25 dal cosmodromo di Vostochny

Prima missione lunare russa in 47 anni lanciata dal cosmodromo di Vostochny. Il razzo Soyuz 2.1b è stato lanciato dal cosmodromo di Vostochny alle 02:11 ora di

Nove minuti dopo, lo stadio superiore Fregat con la stazione Luna-25 si è separato dal terzo stadio del razzo ed è entrato in orbita terrestre. "La stazione automatica è stata messa sulla traiettoria di volo verso la Luna e separata dallo stadio superiore "Fregat". L'uscita della stazione automatica nell'orbita circolare lunare ad un’altitudine di 100 km è prevista per il 16 agosto, e il suo atterraggio morbido sulla superficie del satellite naturale della Terra - il 21 agosto nella zona a nord del cratere Boguslavsky (coordinate del centro dell'ellisse 69,5450 gradi di latitudine sud e 43,5440 gradi di longitudine est)", ha dichiarato l’Agenzia spaziale russa Roscosmos in un messaggio pubblicato sul proprio canale ufficiale Telegram.

