La bielorussa Vasilevskaya andrà sulla ISS nel primo trimestre del 2024

Secondo il capo di Stato bielorusso, Aleksandr Lukashenko, il volo è previsto per il primo trimestre del 2024, probabilmente nel mese di marzo. 11.08.2023, Sputnik Italia

L'assistente di volo della compagnia aerea nazionale bielorussa Belavia, Marina Vasilevskaya, volerà verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel primo trimestre del 2024, ha dichiarato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko parlando con il collettivo dei lavoratori dell'aeroporto nazionale di Minsk, secondo quanto riportato dall’Agenzia BelTA (Belarusian Telegraph Agency).La Vasilevskaya è stata incaricata di volare sulla Stazione Spaziale Internazionale come parte dell'equipaggio principale. Il cosmonauta Oleg Novitsky sarà il comandante della missione. L'astronauta della NASA Tracy Caldwell Dyson si unirà all'equipaggio come ingegnere di volo. Il cosmonauta Ivan Vagner, la chirurga pediatrica bielorussa Anastasia Lenkova e l'astronauta della NASA Donald R. Pettit sono stati assegnati come membri di riserva dell'equipaggio.

