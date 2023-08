https://it.sputniknews.com/20230811/bosnia-presidente-srpska-parla-di-isolamento-che-fa-tendere-sempre-piu-a-russia-e-cina-17422909.html

Bosnia, presidente Srpska parla di isolamento che fa tendere sempre più a Russia e Cina

Bosnia, presidente Srpska parla di isolamento che fa tendere sempre più a Russia e Cina

Il presidente annuncia che incontrerà entro fine anno Xi Jinping e Vladimir Putin. 11.08.2023

Il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik ha annunciato che entro fine anno incontrerà i suoi omologhi cinese e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin.L'enità statale nota come Repubblica Srpska, compresa entro i confini della Bosnia Erzegovina, è protesa sempre più ad allacciare legami geopolitici con la Russia e la Cina.Non sarà una "storica prima volta" però: il leader della Repubblica era già stato in visita a Mosca lo scorso 23 maggio, quando con l'occasione aveva già incontrato il presidente russo.Sulla visita aveva tuonato allora l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, che aveva parlato di "incompatibilità" con il percorso di integrazione del piccolo stato balcanico nell'aerea dell'Ue.I rapporti con la Cina e la Russia sono molto solidi, e in crescita: la Repubblica Srpska ha di recente firmato numerosi accordi di costruzione lanciando anche collaborazioni nel settore della finanza tesi ad incrementare il ritmo di sviluppo della Repubblica, mentre con la Russia si sono intensificati i rapporti commerciali: gli scambi reciproci hanno segnato dal 2022 un più 57%.Il motivo è l'isolamento internazionale cui è soggetto lo Stato balcanico.A conferma, le nuove sanzioni emesse nei confronti di 4 personalità pubbliche e politiche della Srpska.Si tratta del primo ministro della Repubblica Srpska, Radovan Viskovic, del ministro della Giustizia, Milos Bukejlovic, dell’esponente serba alla presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljka Cvijanovic, e del presidente del Parlamento della Repubblica Srpska, Nenad Stevandic.Per il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti i 4 sono colpevoli di aver facilitato l'approvazione di una nuova legge che di fatto mina l'accordo di Dayton, il protocollo siglato il 21 novembre 1995 che pose fine alla guerra in Bosnia Erzegovina, non senza lasciare molte questioni in sospeso.Il presidente Dodik ha voluto così sottolineare che la Repubblica non è isolata, e ha amici, annunciando anche che vedrà il suo omologo serbo, Aleksandar Vucic, il primo ministro d'Ungheria Viktor Orban entro fine mese.In programma poi altre visite con il presidente turco Reecep Erdogan e quello azerbagiano, Ilham Aliyev.

