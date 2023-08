https://it.sputniknews.com/20230810/turchia-ha-ricevuto-garanzie-verbali-per-lesportazione-di-prodotti-russi---fonte-17419826.html

Turchia ha ricevuto garanzie verbali per l'esportazione di prodotti russi - fonte

Turchia ha ricevuto garanzie verbali per l'esportazione di prodotti russi - fonte

La Turchia, nei negoziati con un certo numero di paesi occidentali, ha ricevuto garanzie verbali per l'esportazione di prodotti russi, ma questo non è... 10.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-10T10:05+0200

2023-08-10T10:05+0200

2023-08-10T10:05+0200

russia

turchia

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/385/16/3851623_0:40:1158:691_1920x0_80_0_0_7bdc4731753f4ef862288885ccf1a4aa.jpg

"Sono in corso negoziati con diversi paesi occidentali. Il signor Presidente (Erdogan), nella sua recente dichiarazione, ha anche sottolineato l'importanza di passi costruttivi da parte dell'Occidente per la ripresa dei lavori della Black Sea Grain Initiative. Nei negoziati con noi riceviamo garanzie verbali dai nostri partner, ma la pratica dimostra che ciò non è sufficiente, soprattutto quando si tratta prima di riprendere il funzionamento del meccanismo e poi di rendere il processo sostenibile", ha affermato la fonte.Secondo la fonte, anche le Nazioni Unite proseguono i negoziati con l'Occidente sull'esportazione di prodotti russi.“Da parte loro è in corso un intenso lavoro sotto il controllo del segretario generale (Antonio Guterres). Forse nuove proposte verranno presentate alla parte russa nel prossimo futuro. In ogni caso, il processo negoziale è in corso, non è stato sospeso", ha sottolineato.

russia

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, turchia, politica, economia