https://it.sputniknews.com/20230810/russia-fornira-gratuitamente-fino-a-50000-tonnellate-di-grano-a-sei-paesi-africani-17420654.html

Russia fornirà gratuitamente fino a 50.000 tonnellate di grano a sei paesi africani

Russia fornirà gratuitamente fino a 50.000 tonnellate di grano a sei paesi africani

La Russia fornirà gratuitamente fino a 50.000 tonnellate di grano a sei paesi africani, ha affermato Dmitry Patrushev, ministro dell'Agricoltura russo. 10.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-10T16:12+0200

2023-08-10T16:12+0200

2023-08-10T16:12+0200

russia

africa

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/05/17278773_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82c4602357e358871721be48ebbd31c6.jpg

"Come ha affermato il nostro presidente, oltre ad essere un partner abbastanza affidabile in termini di fornitura di grano al mercato mondiale, forniremo anche gratuitamente grano ai paesi africani. Finora stiamo parlando di sei paesi e volumi da 25 a 50 mila tonnellate", ha affermato il ministro.Ora le autorità stanno lavorando su questo problema, le consegne potrebbero iniziare nel prossimo futuro, ha precisato il ministro. Ha anche parlato dei piani per esportare circa 55 milioni di tonnellate di grano nel mercato mondiale quest'anno."Questa cifra può essere rivista al rialzo durante la raccolta. Se vediamo che le nostre previsioni per la raccolta in termini di volume di grano stanno crescendo, adegueremo anche i volumi di esportazione", ha detto Patrushev.

russia

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, africa, economia