https://it.sputniknews.com/20230810/ministero-esteri-russo-azioni-di-microsoft-danneggiano-la-federazione-russa-17419925.html

Ministero Esteri russo: azioni di Microsoft danneggiano la Federazione Russa

Ministero Esteri russo: azioni di Microsoft danneggiano la Federazione Russa

Microsoft fornisce supporto a Kiev e le sue azioni danneggiano la Russia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, secondo quanto... 10.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-10T10:59+0200

2023-08-10T10:59+0200

2023-08-10T10:59+0200

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/12720896_0:116:3073:1844_1920x0_80_0_0_336703fa6c4f374f005a036cec5da5cb.jpg

"Microsoft è una di quelle aziende che si sono macchiate non solo di retorica anti-russa, ma anche di azioni concrete a scapito del nostro Stato", ha affermato. "Fin dall'inizio dell'operazione militare speciale, questa società ha fornito vari supporti al regime di Kiev con il pretesto di rafforzare la sua difesa informatica. Inoltre, accusa costantemente la Russia di organizzare attacchi informatici alle risorse ucraine".Allo stesso tempo, secondo Galuzin, "non viene fornita alcuna prova e i fatti di sabotaggio informatico sistemico contro l'infrastruttura critica della Russia vengono messi a tacere in Microsoft"."Tutto ciò testimonia ancora una volta che la creazione di Gates costruisce con ubbidienza le sue attività in linea con le linee guida politiche degli Stati Uniti", ha concluso il diplomatico.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia