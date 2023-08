https://it.sputniknews.com/20230810/lukashenko-invita-il-presidente-brasiliano-lula-in-bielorussia-17420444.html

Lukashenko invita il presidente brasiliano Lula in Bielorussia

Lukashenko invita il presidente brasiliano Lula in Bielorussia

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha invitato il suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a visitare Minsk, riferisce il canale... 10.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-10T14:09+0200

2023-08-10T14:09+0200

2023-08-10T14:09+0200

bielorussia

brasile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/98/71/987159_0:200:2200:1438_1920x0_80_0_0_9ee384c1579dc3c20b4b72e9680b7d94.jpg

"Il presidente della Bielorussia ha invitato il suo collega brasiliano in Bielorussia (meglio in inverno!) per discutere una road map, un piano per le relazioni", scrive il canale Telegram vicino al servizio stampa del leader bielorusso."La prego, come una delle principali proposte di oggi, di inviare un segnale al Suo presidente che lo stiamo aspettando in Bielorussia. In qualsiasi momento conveniente per lui. Meglio in inverno. In modo che possa vedere la nostra natura invernale. Durante la sua visita potremmo determinare finalmente quella road map o piano per le nostre relazioni. Sottolineerò ancora una volta: la leadership bielorussa è estremamente interessata a questo", ha detto Lukashenko.Il presidente della Bielorussia ha espresso la sua fiducia che le relazioni bielorusso-brasiliane potrebbero migliorare molto, sia politicamente che in termini commerciali ed economici. "Dobbiamo solo essere d'accordo con voi a seguito dell'incontro di oggi su aree specifiche della nostra cooperazione, che porterà le nostre relazioni a un livello superiore", ha affermato.Il Brasile è tradizionalmente tra i primi 10 partner commerciali della Bielorussia. Nel 2022 il fatturato commerciale è stato di oltre 358 milioni di dollari, con un saldo positivo per la Bielorussia di quasi 150 milioni di dollari. Nel gennaio-giugno di quest'anno, il volume degli scambi bilaterali ha già raggiunto i 393,4 milioni di dollari. La posizione principale delle esportazioni bielorusse sono tradizionalmente i fertilizzanti al potassio.

bielorussia

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bielorussia, brasile