Leader dei golpisti in Niger firma il decreto sulla formazione del nuovo governo

Il leader dei ribelli che hanno preso il potere in Niger, il generale Abdourahamane Tchiani, ha firmato un decreto sulla formazione di un governo di... 10.08.2023, Sputnik Italia

"Il presidente del Consiglio nazionale per la difesa della patria, il capo dello Stato, ha firmato <...> il 9 agosto 2023, il decreto sulla nomina dei membri del governo", riferisce il portale.21 ministri faranno parte del nuovo governo. Allo stesso tempo, secondo l'elenco presentato, poche persone hanno gradi militari.Il primo ministro del Niger nominato dai golpisti Ali Mahamane Lamine Zein è un finanziere di formazione. Dal 2003 al 2010 è stato ministro delle Finanze, poi ha perso la carica a causa di un colpo di stato. Recentemente, il nuovo primo ministro è stato rappresentante della Banca africana di sviluppo in Ciad, Costa d'Avorio e Gabon, unendo la carica di capo del governo a quella di ministro dell'Economia e delle Finanze.Yaou Sangaré Bakary, che in precedenza era stato rappresentante permanente del Niger presso le Nazioni Unite, è diventato il nuovo ministro degli Esteri. Il ministero della Difesa sarà guidato dal generale Salifou Modi. Dal 2000 all'aprile 2023 è stato capo di stato maggiore delle forze armate del Niger. Tre giorni prima delle dimissioni di Modi, è stato promosso a generale "a quattro stelle". All'inizio di giugno è stato nominato ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Niger negli Emirati Arabi Uniti.

