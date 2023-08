https://it.sputniknews.com/20230810/governatore-zaporozhye-svela-quando-la-centrale-nucleare-riprendera-a-funzionare-a-pieno-regime-17420550.html

Governatore Zaporozhye svela quando la centrale nucleare riprenderà a funzionare a pieno regime

Sarà possibile ripristinare le linee elettriche "interrotte" e riavviare le unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhye per avviare il funzionamento... 10.08.2023, Sputnik Italia

Lo ha dichiarato Evgeny Balitsky, governatore ad interim della regione di Zaporozhye, ha detto in un'intervista a Sputnik."Bombardano principalmente la periferia, per lo più non la centrale stessa, quindi i trasformatori e le linee elettriche in generale sono fuori uso. Non li stiamo ripristinando ora, beh, li stiamo ripristinando solo per fornire la centrale. Perché ora non importa per il fatto che verranno dennaggiati di nuovo, ci saranno ancora vittime... Non distruggono la centrale stessa nella speranza di tornare qui un giorno, ma non lo vedremo nei prossimi due millenni", ha detto Balitsky.Ha affermato che al momento non è possibile lanciare la centrale nucleare di Zaporozhye a pieno regime a causa dell'immediata vicinanza del nemico, sta a una distanza di 7-8 chilometri."Possiamo riavviare il funzionamento della centrale in qualsiasi momento, ma, infatti, non lo facciamo. Coloro che stanno combattendo contro noi oggi - gli inglesi, gli americani - non si sentono dispiaciuti per nulla e capiamo che sono pronti a tutto, possono fare di tutto per i loro soldi, per le loro aspirazioni coloniali imperiali, perché non si sentono dispiaciuti per questo territorio, la gente ... E condurranno l'ingannato ucraino ad assalti "di carne", provocazioni, sabotaggi, compresi quelli con esito nucleare. Pertanto, se vogliamo portare la centrale in modalità operativa, possiamo farlo, ma per questo dobbiamo spostare la linea del fronte a una distanza di sicurezza", ha concluso Balitsky.

