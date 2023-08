https://it.sputniknews.com/20230810/dopo-47-anni-la-russia-pronta-a-ritornare-sulla-luna-17421145.html

Dopo 47 anni la Russia pronta a ritornare sulla Luna

Dopo 47 anni la Russia pronta a ritornare sulla Luna

Questa notte la stazione automatica russa "Luna-25" partirà verso il satellite naturale del nostro pianeta. Si tratta della prima missione lunare nella storia... 10.08.2023, Sputnik Italia

Il lancio è previsto per l'11 agosto dal cosmodromo di Vostochny, come annunciato dall'agenzia spaziale russa Roscosmos. L'allunaggio è previsto nella regione del polo Sud della Luna, particolarmente ricca di ghiaccio. Nessuna missione lunare finora aveva provato l'allunaggio in questa regione del nostro satellite.

