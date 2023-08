https://it.sputniknews.com/20230810/cina-esorta-gli-stati-uniti-a-ritirare-il-disegno-di-legge-sul-commercio-con-taiwan-17420745.html

Cina esorta gli Stati Uniti a ritirare il disegno di legge sul commercio con Taiwan

La Cina ha esortato gli Stati Uniti a ritirare il disegno di legge sull'attuazione dell'iniziativa commerciale con Taiwan e a interrompere i negoziati su... 10.08.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un disegno di legge per attuare la prima fase dell'accordo come parte dell'iniziativa commerciale USA-Taiwan per il XXI secolo."La Cina si è sempre fortemente opposta a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra Paesi con cui intrattiene relazioni diplomatiche e Taiwan, compresa la discussione e la firma di accordi di natura sovrana e ufficiale", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota.Il ministero osserva che le azioni degli Stati Uniti violano il principio di "una sola Cina", così come le disposizioni dei tre comunicati congiunti cino-americani. Gli Stati Uniti, ha osservato il ministero degli Esteri, stanno infrangendo la promessa di mantenere solo relazioni non ufficiali con Taiwan e inviano un segnale sbagliato alle forze separatiste dell'isola."La volontà della Cina di proteggere la propria sovranità e integrità territoriale è incrollabile. Esortiamo gli Stati Uniti a cambiare rotta, ritirare il cosiddetto" disegno di legge ", interrompere i negoziati sull'"iniziativa". Non bisogna andare oltre sulla strada sbagliata", ha sottolineato il ministero degli Esteri.All'inizio di giugno, l'Ufficio dei negoziati commerciali dello Yuan esecutivo (il Consiglio dei ministri di Taiwan) ha riferito che Taiwan e gli Stati Uniti hanno firmato il primo accordo nell'ambito dell'iniziativa commerciale bilaterale un anno dopo il suo lancio. Il negoziatore commerciale di Taiwan, l'ex ministro dell'Economia dell'isola Deng Zhenzhong, dopo aver firmato l'accordo, ha affermato che l'accordo firmato è "il risultato più ampio e completo dei negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e Taiwan dal 1979".

