"È probabile che sul territorio finlandese saranno dispiegati ulteriori contingenti militari e armi d'attacco della NATO, in grado di colpire obiettivi critici nel nord-ovest della Russia a una profondità considerevole", ha detto Shoygu in una riunione del consiglio del ministero della Difesa russo.La Polonia è diventata lo strumento principale della politica anti-russa degli Stati Uniti, dichiara la sua intenzione di creare "l'esercito più potente" in Europa, per farlo Varsavia ha iniziato ad acquistare su larga scala le armi da Stati Uniti, Gran Bretagna e Corea del Sud, ha aggiunto Shoigu."Inoltre, ci sono piani per creare la cosiddetta unità polacco-ucraina presumibilmente per garantire la sicurezza dell'Ucraina occidentale, ma in realtà, per la successiva occupazione di questo territorio", ha osservato Shoigu."Le minacce alla sicurezza militare della Russia richiedono una risposta tempestiva e adeguata. Discuteremo le misure necessarie per neutralizzarle durante la riunione e prenderemo le decisioni appropriate", ha detto il ministro.

