https://it.sputniknews.com/20230809/rappresentante-ue-per-il-sahel-sanzioni-contro-niger-cominciano-a-produrre-effetti-17419437.html

Rappresentante UE per il Sahel: sanzioni contro Niger "cominciano a produrre effetti"

Rappresentante UE per il Sahel: sanzioni contro Niger "cominciano a produrre effetti"

La rappresentante dell'UE per il Sahel Emanuela Del Re ha dichiarato in un'intervista a Repubblica che le sanzioni contro il Niger introdotte dopo il colpo di... 09.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-09T15:42+0200

2023-08-09T15:42+0200

2023-08-09T15:42+0200

niger

italia

ue

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/01/17403574_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2002821f44ec8a0e09c44d6571a68d88.jpg

“Le sanzioni stanno cominciando a produrre effetti: mancano medicinali, manca cibo, manca l'elettricità - ancora più di prima. Se vogliamo che la giunta si indebolisca dobbiamo continuare le sanzioni”, ha detto.Secondo lei, l'Unione europea sostiene la strategia della Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (ECOWAS) per fare pressione sulla nuova leadership militare del Niger. Il diplomatico ha aggiunto che l'organizzazione regionale considera un possibile intervento militare come l’ultima spiaggia, "a cui non deve arrivare".si cerca una assoluta legittimità per condurre le cose in maniera corretta e trasparente. Per esempio, sarà necessario il via libera all'intervento armato da parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu? Ci sarà bisogno di una legittimazione soltanto interna? Siccome si chiede sostegno all'Ue, noi siamo attentissimi alla questione procedurale e normativa”, ha aggiunto.

niger

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

niger, italia, ue, politica, difesa