Polonia invierà più soldati al confine orientale di quanti ne chiedano le guardie di frontiera

Il ministero della Difesa della Polonia, in risposta alla richiesta del servizio di frontiera di rafforzare il raggruppamento di truppe al confine con la... 09.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-09T14:43+0200

2023-08-09T14:43+0200

2023-08-09T14:44+0200

polonia

bielorussia

difesa

"L'aumento non sarà di mille, ma di duemila soldati", ha affermato all'agenzia di stampa PAP il viceministro dell'Interno polacco Maciej Wasik. Il funzionario ha aggiunto che i soldati saranno schierati vicino al confine entro due settimane.Il ministero della Difesa aveva precedentemente riferito che lunedì il comandante in capo del servizio di guardia di frontiera polacca, Tomasz Praga, si era rivolto al ministero della Difesa nazionale chiedendo di trasferire altri mille soldati al confine polacco-bielorusso. Attualmente su questo confine sono già presenti duemila soldati polacchi.La scorsa settimana, il ministero degli Esteri polacco ha affermato che due elicotteri bielorussi avrebbero violato lo spazio aereo del Paese, dopodiché il ministro della Difesa del Paese ha ordinato di aumentare il numero delle truppe al confine con la Bielorussia. A sua volta, il ministero della Difesa bielorusso ha affermato che le accuse di violazione del confine polacco da parte di elicotteri bielorussi sono inverosimili e sono state fatte dalla leadership politico-militare polacca per giustificare l'accumulo di forze e mezzi vicino al confine bielorusso. Il ministero bielorusso ha anche osservato che “anche al mattino, il comando operativo delle forze armate polacche ha rassicurato la popolazione con dichiarazioni secondo cui i radar polacchi non hanno registrato violazioni del confine di stato, e la sera, a quanto pare, dopo aver consultato i loro padroni d'oltremare, hanno già riferito che "l'attraversamento del confine è avvenuto a un'altitudine molto bassa, il che ha ostacolato il rilevamento da parte dei sistemi radar".Dopo questo incidente, anche il ministero della Difesa polacco ha trasferito elicotteri da combattimento in servizio al confine.

