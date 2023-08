https://it.sputniknews.com/20230809/golpisti-in-niger-denunciano-un-attacco-di-militari-francesi-17419626.html

Golpisti in Niger denunciano un attacco di militari francesi

I golpisti in Niger hanno affermato che i militari francesi hanno attaccato i combattenti della guardia presidenziale e violato lo spazio aereo del Paese. 09.08.2023, Sputnik Italia

Il Consiglio nazionale per la difesa della Patria, formatosi dopo il colpo di stato, ha ordinato di alzare il livello di minaccia.A fine luglio, membri della guardia presidenziale hanno annunciato la destituzione del capo dello Stato, Mohamed Bazoum, la chiusura delle frontiere e l'introduzione del coprifuoco. Prima di allora, i combattenti hanno bloccato il palazzo presidenziale nella capitale Niamey.La responsabilità del golpe è stata assunta dal “Consiglio nazionale per la difesa della Patria”, presieduto dal comandante della guardia, generale Abdourahamane Tchiani.Il portavoce della Commissione europea Peter Stano ha affermato che l'UE "sosterrà qualsiasi sforzo dell'ECOWAS per risolvere la situazione". Allo stesso tempo, Bruxelles conta sui negoziati, ma i golpisti hanno rifiutato di accettare la delegazione dell'ECOWAS.

