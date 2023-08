https://it.sputniknews.com/20230809/cnn-lesito-del-conflitto-ucraino-non-dipendera-da-kiev-17418284.html

CNN: l'esito del conflitto ucraino non dipenderà da Kiev

CNN: l'esito del conflitto ucraino non dipenderà da Kiev

L'esito del conflitto armato in Ucraina sarà determinato da forze politiche esterne e non da Kiev, ritiene l'editorialista della CNN Stephen Collinson. 09.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-09T09:46+0200

2023-08-09T09:46+0200

2023-08-09T09:46+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

usa

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/511/73/5117323_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_664ca969788f13b259cebf2519c22ca8.jpg

"Una delle principali tragedie dell'Ucraina, che sta conducendo un'offensiva critica, che non ha ancora giustificato né le proprie aspettative né quelle occidentali, è che non può decidere da sola il proprio destino", scrive Collinson.L'osservatore ricorda che Kiev dipende dalle grandi forniture di armi dall'Occidente, e rileva anche l'importante ruolo che il presidente russo Vladimir Putin svolgerà per porre fine al conflitto. "Pertanto, <...> l'esito del conflitto dipenderà da fattori esterni, dalle forze politiche negli Stati Uniti, a Mosca e nelle capitali europee", ritiene l'esperto. Collinson sottolinea inoltre che la prolungata e infruttuosa controffensiva delle forze armate ucraine potrebbe incidere sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, dove si terranno le elezioni presidenziali nel 2024.Come riportato dal ministero della Difesa russo, dal 4 giugno l'esercito ucraino sta compiendo tentativi offensivi senza successo. Secondo il dicastero militare russo, in due mesi le forze armate ucraine hanno perso più di 43.000 militari e circa 5.000 unità di varie armi, tra cui 26 aerei e 25 carri armati Leopard. Putin ha sottolineato che le truppe ucraine non hanno avuto successo in nessuna direzione.

russia

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, usa, difesa