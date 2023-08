https://it.sputniknews.com/20230809/cina-esprime-protesta-al-giappone-per-i-commenti-dellex-premier-aso-su-taiwan-17418965.html

Cina esprime protesta al Giappone per i commenti dell'ex premier Aso su Taiwan

Pechino ha espresso protesta a Tokyo a seguito di una dichiarazione del vicepresidente del Partito Liberal Democratico giapponese ed ex primo ministro Taro... 09.08.2023, Sputnik Italia

"Questa è una sopravvalutazione delle proprie forze e un'assurdità. Allo stesso tempo, queste dichiarazioni sono un'interferenza negli affari interni della Cina, che minano la stabilità nello Stretto di Taiwan. La parte cinese ha già espresso una forte protesta al Giappone", ha dichiarato la missione diplomatica in una nota.La nota osserva che "Taiwan è Taiwan cinese e la soluzione della questione di Taiwan è esclusivamente un affare interno della Repubblica Popolare Cinese"."Se alcune persone in Giappone collegano gli affari interni della Cina con la sicurezza del Giappone, questo condurrà nuovamente il Giappone sulla strada sbagliata", ha aggiunto l'ambasciata cinese.La situazione intorno a Taiwan si è notevolmente aggravata dopo la visita sull'isola all'inizio di agosto del 2022 da parte dell'allora portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La Cina, che considera l'isola una sua provincia, ha condannato la visita del politico americano. Pechino ha visto il sostegno di Washington al separatismo taiwanese in questa fase e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.

