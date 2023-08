https://it.sputniknews.com/20230809/candidata-al-senato-usa-sare-sempre-piu-americani-sono-contrari-agli-aiuti-allucraina-17418379.html

Candidata al Senato USA Sare: sempre più americani sono contrari agli aiuti all'Ucraina

Sempre più legislatori statunitensi e comuni cittadini si oppongono all'assistenza all'Ucraina, ha affermato Diane Sare, candidata indipendente al Senato degli... 09.08.2023, Sputnik Italia

"Sono convinta che il sostegno per fermare questo finanziamento stia effettivamente crescendo, direi addirittura che la stragrande maggioranza degli americani la pensa così", ha affermato Sare.La candidata al Senato ha osservato che i senatori sono della stessa opinione. Ha ricordato il disegno di legge di Marjorie Taylor Greene, che prevede la cessazione dei finanziamenti per l'Ucraina.In precedenza, è stato reso noto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina un nuovo pacchetto di assistenza militare per un importo di 500 milioni di dollari.Il nuovo pacchetto di assistenza statunitense a Kiev comprende 30 veicoli da combattimento di fanteria Bradley e 25 veicoli corazzati Stryker.

