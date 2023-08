UE afferma che sosterrà qualsiasi azione dell'ECOWAS sulla situazione nel Niger

https://it.sputniknews.com/20230808/ue-afferma-che-sosterra-qualsiasi-azione-dellecowas-sulla-situazione-nel-niger-17417684.html

L'Unione europea sosterrà qualsiasi sforzo dell'ECOWAS per risolvere la situazione in Niger, ma ritiene che ci sia ancora spazio per i negoziati, ha dichiarato... 08.08.2023, Sputnik Italia

Domenica scorsa è scaduto l’ultimatum della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale per il ritorno al potere del deposto dai ribelli presidente Mohamed Bazoum. In caso contrario, l'ECOWAS ha minacciato di lanciare un intervento militare.“Come ho detto, in questa fase l'UE crede ancora che ci sia ancora spazio per la mediazione... L'ECOWAS è l'attore principale, il principale attore regionale in questo. Qualunque cosa decida l'ECOWAS sarà successivamente accettata e l'UE ha chiesto un forte sostegno alle decisioni dell'ECOWAS e agli sforzi per trovare una soluzione a questa situazione", ha detto Stano in un briefing.Alla fine di luglio, l'esercito del Niger ha annunciato alla televisione nazionale la destituzione dal potere del presidente Mohamed Bazoum. Il comandante della guardia presidenziale, generale Abdourahamane Tchiani, è apparso alla tv di Stato come capo del “Consiglio nazionale per la difesa della Patria” formato dai golpisti. I leader della maggior parte dei paesi occidentali e l'organizzazione regionale ECOWAS hanno condannato il colpo di stato. All'inizio di agosto, i partecipanti alla riunione di emergenza dei capi di stato maggiore delle forze armate dei paesi ECOWAS tenutasi ad Abuja hanno adottato un piano in caso di intervento militare in Niger.

