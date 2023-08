https://it.sputniknews.com/20230808/reuters-gli-usa-annunceranno-un-pacchetto-di-aiuti-militari-da-200-milioni-di-dollari-a-kiev-17417017.html

Reuters: gli USA annunceranno un pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari a Kiev

Reuters: gli USA annunceranno un pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari a Kiev

L'amministrazione statunitense intende annunciare martedì un nuovo pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari per l'Ucraina, ha riferito Reuters... 08.08.2023, Sputnik Italia

Il pacchetto prevede l’invio, tra le altre cose, sistemi missilistici anticarro AT-4, TOW e Javelin, attrezzature per lo sminamento, munizioni per sistemi missilistici antiaerei Patriot, missili guidati GMLRS, altre munizioni, nonché armi leggere, secondo le fonti dell’agenzia tra i funzionari statunitensi. Questi mezzi saranno trasferiti dalle riserve del Pentagono.Come osservato da Reuters, in precedenza Washington ha ammesso che a causa di un errore hanno calcolato erroneamente il costo di parte delle armi trasferite a Kiev, che è stato sopravvalutato di circa 6,2 miliardi di dollari. Ora gli Stati Uniti stanno iniziando a trasferire l'assistenza militare all'Ucraina per questo importo. Nella prima fase sarà inviato un pacchetto da 200 milioni di dollari.Secondo Reuters, l'amministrazione di Washington sta attualmente lavorando a una nuova richiesta di budget al Congresso per ulteriori fondi per aiutare Kiev.

