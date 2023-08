https://it.sputniknews.com/20230808/putin-sospende-alcune-disposizioni-dei-trattati-fiscali-con-paesi-non-amichevoli-17417589.html

Putin sospende alcune disposizioni dei trattati fiscali con paesi non amichevoli

Putin sospende alcune disposizioni dei trattati fiscali con paesi non amichevoli

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla sospensione di alcune disposizioni dei trattati fiscali con gli Stati Uniti, i paesi dell'UE e... 08.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-08T15:09+0200

2023-08-08T15:09+0200

2023-08-08T15:09+0200

russia

usa

ue

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/16187198_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_cd4a84f24e41e2576ce9607d57e964b5.jpg

Secondo il decreto, la decisione è stata presa "sulla base della necessità di adottare misure urgenti" in relazione alle azioni ostili di alcuni Paesi. La validità dei documenti elencati nel decreto è sospesa "fino a quando gli stati stranieri non eliminano le violazioni che hanno commesso dei legittimi interessi economici e di altro tipo della Federazione Russa, dei diritti dei suoi cittadini e delle persone giuridiche" o fino a quando i documenti pertinenti cessano di essere validi.Allo stesso tempo, il governo è incaricato di adottare misure per ridurre l'impatto sull'economia della Federazione Russa delle conseguenze della sospensione dei suddetti trattati fiscali. Inoltre, il Consiglio dei ministri dovrebbe presentare alla Duma di Stato un disegno di legge sulla sospensione di tali documenti. Il ministero degli Esteri russo è incaricato di notificare la decisione agli Stati esteri.In particolare, il decreto sospende alcuni articoli del Trattato tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio del 1992, la Convenzione tra i governi della Federazione Russa e degli Stati Uniti Unito per evitare la doppia imposizione del 1994, l'Accordo tra i governi della Federazione Russa e del Canada per evitare la doppia imposizione del 1995, l'Accordo della Federazione Russa con la Svizzera per evitare la doppia imposizione del 1995, nonché documenti fiscali con Repubblica Ceca, Danimarca, Norvegia, Italia, Finlandia, Francia, Germania, Spagna e altri paesi non amichevoli.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, usa, ue, politica, economia