Forze armate bielorusse conducono esercitazioni vicino ai confini con la Polonia e la Lituania

Forze armate bielorusse conducono esercitazioni vicino ai confini con la Polonia e la Lituania

Le forze armate della Bielorussia stanno conducendo esercitazioni vicino ai confini con Polonia e Lituania secondo lo scenario più vicino possibile alle reali... 08.08.2023, Sputnik Italia

"Nel campo di addestramento di Gozhsky si è svolta una tappa con tiro di combattimento, durante la quale si è svolto un episodio tattico con operazioni di imboscata. Gli organizzatori dell'esercitazione hanno creato una situazione difficile, la più vicina possibile a un vero combattimento", afferma il dicastero in una nota.Lunedì sono iniziate le esercitazioni del personale di comando nelle truppe del comando operativo occidentale delle forze armate della Bielorussia con la 6a brigata meccanizzata separata delle guardie. Come osservato dal ministero della Difesa della Repubblica, in preparazione alle esercitazioni, è stata utilizzata attivamente l'esperienza dell'operazione militare speciale in Ucraina.

