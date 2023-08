https://it.sputniknews.com/20230808/dal-giappone-un-invito-agli-stati-uniti-e-taiwan-a-essere-pronti-a-combattere-17417348.html

Dal Giappone un invito agli Stati Uniti e Taiwan a "essere pronti a combattere"

Il vicepresidente del Partito Liberal Democratico del Giappone, l'ex primo ministro Taro Aso, ha invitato il Giappone, gli Stati Uniti e Taiwan a "essere... 08.08.2023, Sputnik Italia

"Giappone, Taiwan, America e altri paesi amici devono essere pronti a utilizzare potenti forze di deterrenza. Non esiste un'altra epoca simile. La prontezza a combattere. Se succede qualcosa, useremo (le forze di deterrenza, ndr). Per proteggere Taiwan, per la stabilità dello Stretto di Taiwan, le useremo. Trasmettere una chiara intenzione a un partner è la forza della deterrenza", cita le parole di Aso il canale televisivo NHK.Aso ha anche ricordato che in seguito alla visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan lo scorso anno, la Cina ha condotto un'esercitazione su larga scala in cui diversi missili sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kyodo."Il tempo di pace si sta gradualmente trasformando in un momento di emergenza", ha detto, e ha anche definito i piani del governo di Kishida per rafforzare le capacità di difesa del paese "un deterrente incrollabile per prevenire la guerra".La situazione intorno a Taiwan si è notevolmente aggravata dopo la visita sull'isola all'inizio di agosto del 2022 da parte dell'allora portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La Cina, che considera l'isola una sua provincia, ha condannato la visita del politico americano. Pechino ha visto il sostegno di Washington al separatismo taiwanese in questa fase e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.

