https://it.sputniknews.com/20230808/cremlino-putin-e-ramaphosa-hanno-tenuto-un-colloquio-telefonico-17418092.html

Cremlino: Putin e Ramaphosa hanno tenuto un colloquio telefonico

Cremlino: Putin e Ramaphosa hanno tenuto un colloquio telefonico

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, ha riferito il servizio stampa del... 08.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-08T17:56+0200

2023-08-08T17:56+0200

2023-08-08T17:56+0200

russia

sudafrica

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/15427497_0:337:2047:1488_1920x0_80_0_0_b85025d230902fd1b388c539de3cf000.jpg

"Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Il Presidente del Sudafrica ha valutato positivamente i risultati del recente vertice Russia-Africa di San Pietroburgo, che senza dubbio contribuirà all'ulteriore rafforzamento della cooperazione tra Russia e Paesi africani", si legge nel comunicato. Come specificato, in seguito all'incontro separato del 29 luglio tra Putin e Ramaphosa, è stata discussa una serie di questioni di cooperazione tra Russia e Sudafrica, con particolare attenzione al rafforzamento dei legami commerciali, economici e di investimento.Si osserva inoltre che i leader sono reciprocamente impegnati a un'ulteriore interazione costruttiva sull'attuale agenda internazionale, compresi i preparativi per il prossimo vertice BRICS del 23-24 agosto a Johannesburg.

russia

sudafrica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, sudafrica, politica