https://it.sputniknews.com/20230808/commercio-tra-russia-e-cina-e-cresciuto-di-oltre-un-terzo-dallinizio-dellanno-17417250.html

Commercio tra Russia e Cina è cresciuto di oltre un terzo dall'inizio dell'anno

Commercio tra Russia e Cina è cresciuto di oltre un terzo dall'inizio dell'anno

Il fatturato commerciale tra Russia e Cina nel gennaio-luglio 2023 è aumentato del 36,5% e ammonta a 134,104 miliardi di dollari, secondo nuovi dati della... 08.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-08T10:43+0200

2023-08-08T10:43+0200

2023-08-08T10:43+0200

russia

cina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/902/54/9025471_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_e94f5570440932a923ed2b3c0b49fb76.jpg

Durante il periodo in esame, la Cina ha importato beni per un valore di 62,545 miliardi di dollari in Russia, con un aumento del 73,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le consegne dalla Russia alla Cina sono aumentate del 15,1%, pari a 71,559 miliardi di dollari.A luglio, il fatturato commerciale tra i due Paesi ha raggiunto i 19,488 miliardi di dollari. La Russia ha importato merci per un valore di 9,208 miliardi di dollari in Cina, la Cina ha importato merci per un valore di 10,280 miliardi di dollari in Russia.Alla fine del 2022, il commercio tra i due paesi è aumentato del 29,3% e ha raggiunto la cifra record di 190,271 miliardi di dollari.I leader di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno precedentemente fissato l'obiettivo di raddoppiare il fatturato commerciale da $ 100 miliardi all'anno nel 2018 a $ 200 miliardi entro il 2024. Dopo i colloqui tra i capi dei due Paesi, tenutisi a Pechino il 4 febbraio 2022, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che il presidente cinese aveva fissato un nuovo obiettivo per aumentare il commercio bilaterale: 250 miliardi di dollari all'anno.

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, economia