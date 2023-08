https://it.sputniknews.com/20230808/ankara-prosegue-i-negoziati-con-lonu-e-loccidente-sullaccordo-sul-grano---media-17417452.html

Ankara prosegue i negoziati con l'ONU e l'Occidente sull'"accordo sul grano" - media

Ankara continua a negoziare con le Nazioni Unite e il blocco occidentale per riprendere la fornitura di grano e fertilizzanti russi come parte di un accordo... 08.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-08T12:53+0200

turchia

onu

ucraina

russia

politica

Secondo le fonti, prima di tutto, sono in corso trattative con l'ONU e i paesi occidentali. Viene inoltre mantenuto un dialogo con Russia e Ucraina in merito all'accordo sul grano e al rispetto dei requisiti della parte russa.La Russia ha avanzato alle Nazioni Unite sette condizioni per il ritorno all'attuazione dell'accordo sul grano, determinando in maniera chiara tutti i punti della "Black Sea Grain Initiative" che non sono stati soddisfatti. Il Cremlino ha esortato gli Stati Uniti a non promettere, ma a mantenere la parte russa dell'accordo sul grano.Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno fatto tutto il possibile per garantire che i problemi che la Russia associa alla partecipazione alla Black Sea Grain Initiative siano risolti.

turchia

ucraina

russia

turchia, onu, ucraina, russia, politica