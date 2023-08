https://it.sputniknews.com/20230807/zakharova-ucraina-e-diventata-uno-dei-leader-sul-mercato-nero-dei-trapianti-17415220.html

Zakharova: Ucraina è diventata uno dei leader sul mercato nero dei trapianti

Zakharova: Ucraina è diventata uno dei leader sul mercato nero dei trapianti

L'Ucraina è diventata uno dei leader mondiali sul mercato nero dei trapianti, Kiev copre il sanguinoso affare e lo condona, ha affermato lunedì la portavoce... 07.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-07T10:25+0200

2023-08-07T10:25+0200

2023-08-07T10:25+0200

la situazione in ucraina

russia

politica

ucraina

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/618/18/6181838_0:55:4752:2728_1920x0_80_0_0_0a95debeba9a3a2f27e472dbbb684e09.jpg

"È noto da tempo che l'Ucraina è diventata uno dei leader mondiali sul mercato nero dei trapianti. Gli scandali relativi alla rimozione illegale di organi dai corpi di persone morte hanno cominciato a comparire dalla fine degli anni '90, causata dal deterioramento della situazione socio-economica nel Paese", si legge in un articolo di Zakharova per il giornale Rossiyskaya Gazeta.Zakharova ha aggiunto che nel giugno 2023 al confine ucraino-slovacco è stato arrestato un uomo che, essendo un dipendente di una certa organizzazione di beneficenza, era impegnato nel traffico di bambini ucraini all'estero, anche per trapianti di organi. Secondo il diplomatico, la cauzione che il tribunale ha stabilito per il criminale ammontava a solo un milione di hryvni, dopo averla versata, l'accusato di un grave reato è stato rilasciato e poi è sparito. Zakharova ha sottolineato che allo stesso tempo, un importo astronomico di 33 milioni di hryvni è stato assegnato come pegno per il governatore del Monastero delle Grotte a Kiev, il metropolita Pavel."Questo indica chiaramente che lo stato ucraino copre il sanguinoso affare e lo condona. Ci sono anche prove che indicano il coinvolgimento dell'entourage di Volodymyr Zelensky in esso", ha detto.Il diplomatico ha sottolineato che gli organi in Ucraina vengono scambiati "non solo in nero online, ma anche offline"."Ci sono prove che nel giugno 2023, i rappresentanti del Ministero della Salute di uno dei paesi della NATO hanno concordato con la parte ucraina la fornitura di un'auto frigorifero con organi umani e parti del corpo che vengono utilizzate più spesso nei trapianti. Questi sono i cornee dell'occhio, alcune ossa, tessuti connettivi, cuori e fegato", ha detto Zakharova.Ha aggiunto che "singoli imprenditori" hanno lavorato con la parte ucraina con l'assistenza di persone anche del Ministero della Salute dell'Ucraina e dell'ufficio del Presidente."Se qualcuno ora urla: questo non può essere, allora vi ricordo: la donazione postuma e la vendita di organi all'estero sono legalizzate in Ucraina. Un'altra cosa è strana, i membri della squadra di Zelensky non sono interessati a rendere pubbliche queste informazioni, sebbene loro stessi abbiano fatto questa decisione", ha concluso il diplomatico.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, ucraina, nato