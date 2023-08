https://it.sputniknews.com/20230807/wsj-il-pattugliamento-marittimo-congiunto-russo-cinese-e-un-monito-per-gli-stati-uniti-17416426.html

WSJ: il pattugliamento marittimo congiunto russo-cinese è un monito per gli Stati Uniti

WSJ: il pattugliamento marittimo congiunto russo-cinese è un monito per gli Stati Uniti

Le navi di Cina e Russia compaiono sempre più in operazioni congiunte al largo delle coste degli Stati Uniti, in particolare al largo delle coste dell'Alaska. 07.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-07T15:51+0200

2023-08-07T15:51+0200

2023-08-07T15:51+0200

russia

cina

usa

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/07/17416266_0:46:2200:1284_1920x0_80_0_0_660ad5f564c44c8ff2c65ad89a923f54.jpg

Secondo l'esercito americano, tali azioni non rappresentano una minaccia per la sicurezza del Paese, ma il Wall Street Journal le considera una manifestazione di un'alleanza sempre più stretta tra Russia e Cina, che sfida gli Stati Uniti e un pericolo di cui le élite americane non parlano abbastanza.Le navi di Cina e Russia hanno condotto un'operazione di pattugliamento congiunto al largo delle isole Aleutine. Il Wall Street Journal consiglia a quegli americani che "pensano che la prossima grande guerra non colpirà il suolo americano" di prestare attenzione a questa notizia. Secondo i funzionari statunitensi, 11 navi hanno preso parte al pattugliamento ed è stata la più grande azione del genere, il precedente pattugliamento congiunto nel settembre 2022 è stato molto più modesto. Il quotidiano americano osserva che "pattugliamenti congiunti significano che la cooperazione tra i due Paesi si estende anche alle operazioni militari, oltre all'assistenza di Pechino a Mosca in Ucraina".La risposta degli Stati Uniti al pattugliamento militare di Cina e Russia è stata l'invio di quattro cacciatorpedinieri e un aereo da ricognizione per monitorare le azioni delle navi. Il Wall Street Journal rileva una risposta più rapida da parte delle forze armate statunitensi rispetto a settembre 2022. La tardiva risposta degli Stati Uniti lo scorso autunno ha attirato le critiche del senatore dell'Alaska Dan Sullivan.I rappresentanti del comando militare americano non considerano il pattugliamento di Russia e Cina una minaccia militare nel presente, ma notano che ha il potenziale per diventarlo in futuro."In una nuova era di grande rivalità di potere, Russia, Cina e Iran stanno costruendo un asse per sfidare il potere degli Stati Uniti", quindi "il pattugliamento navale è meglio inteso come un avvertimento che il territorio degli Stati Uniti non è sicuro", scrive il Wall Street Journal.Secondo il quotidiano americano, il mondo sta diventando più pericoloso e "la compiacente classe politica statunitense non informa il pubblico delle crescenti minacce".

russia

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, usa, difesa