WP: Ucraina diventa il più grande ricevitore di aiuti USA al mondo con 66,2 miliardi di dollari

Il volume del sostegno americano all'Ucraina è diventato il più grande dalla seconda guerra mondiale, quando 16 alleati hanno ricevuto fondi per la...

Il giornale ha indicato che un tale importo sembra piuttosto insignificante sullo sfondo del budget militare totale degli Stati Uniti ($ 1,66 trilioni), ma rispetto ad altri importanti destinatari all'estero, sembra unico.Allo stesso tempo, gli Stati Uniti sono al 12° posto nella classifica di tutti i donatori all'Ucraina, in base alla percentuale del loro PIL stanziato per il governo di Kiev. I leader sono stati i paesi baltici - Estonia (1,26%), Lettonia (1,09%) e Lituania (0,95%), seguiti da Polonia (0,86%), Slovacchia (0,63%) e Danimarca (0,51%).Secondo gli esperti, questo è il più grande sostegno che Washington ha assegnato a un altro paese, almeno dalla seconda guerra mondiale. "Questi sono numeri oltraggiosi", ha detto Michael O'Hanlon della Brookings Institution. Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno inviato a 16 paesi europei nell'ambito del Piano Marshall circa 150 miliardi di dollari, adeguati all'inflazione in tre anni.Gli Stati Uniti "potrebbero per sempre" sponsorizzare l'Ucraina, ma questo può essere definito "economicamente insostenibile" e potrebbe essere "politicamente inaccettabile", ha suggerito l'esperto.

