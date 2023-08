"La Russia propone di diversificare il commercio reciproco e passare all'uso delle valute nazionali. Il lavoro in questa direzione è in corso tra i nostri dipartimenti competenti", ha affermato il diplomatico.

Russia e Qatar lavorano alla transizione verso scambi in valute nazionali

La Russia propone al Qatar di passare all'uso delle valute nazionali negli scambi, i lavori dei due Paesi in questa direzione sono in corso, ha dichiarato l'ambasciatore russo in questo paese Dmitry Dogadkin in un'intervista a Sputnik.