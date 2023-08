https://it.sputniknews.com/20230807/ministero-degli-esteri-sudafricano-macron-non-invitato-al-vertice-brics-17416546.html

Ministero degli Esteri sudafricano: Macron non invitato al vertice BRICS

Ministero degli Esteri sudafricano: Macron non invitato al vertice BRICS

Il presidente francese Emmanuel Macron non è stato invitato al vertice dei BRICS, in programma dal 22 al 24 agosto in Sudafrica. 07.08.2023, Sputnik Italia

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri della Repubblica, Naledi Pandor."A questo proposito, non è stato emesso alcun invito", ha affermato il ministro.A giugno, i media hanno riferito che il presidente francese ha chiesto al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa l'opportunità di partecipare al prossimo vertice BRICS che si terrà a Johannesburg.Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha osservato che la parte russa considera Macron un ospite inappropriato al vertice BRICS in Sudafrica.

