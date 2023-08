https://it.sputniknews.com/20230807/mali-e-burkina-faso-invieranno-una-delegazione-in-niger-17416062.html

Mali e Burkina Faso invieranno una delegazione in Niger

Mali e Burkina Faso inviano una delegazione governative in Niger come segno di solidarietà, ha annunciato l'esercito maliano. 07.08.2023, Sputnik Italia

In precedenza, la Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (ECOWAS) aveva concesso una settimana per far tornare al potere in Niger il presidente Mohamed Bazoum. Altrimenti, come ha affermato il capo della commissione comunitaria, Omar Alieu Touray, l'ECOWAS userà la forza per ripristinare l'ordine costituzionale. I governi di transizione del Burkina Faso e del Mali hanno rilasciato una dichiarazione congiunta osservando che "qualsiasi intervento militare contro il Niger comporterebbe il ritiro di questi paesi dall'ECOWAS e l'adozione di legittime misure di difesa a sostegno delle forze armate e del popolo del Niger". L'ultimatum è scaduto domenica."Il Burkina Faso e il Mali stanno inviando una delegazione a Niamey, guidata dal ministro dell'Amministrazione Territoriale del Mali e da un portavoce del governo. Lo scopo (della visita) è dimostrare la solidarietà dei nostri due Paesi con il popolo fraterno del Niger", si legge in un comunicato dell'esercito del Mali pubblicato sui social network.

