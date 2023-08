https://it.sputniknews.com/20230807/hrriyet-putin-ed-erdogan-discuteranno-dellaccordo-sul-grano-e-della-questione-siriana--17415050.html

Hürriyet: Putin ed Erdogan discuteranno dell'accordo sul grano e della questione siriana

I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, discuteranno dell'accordo sul grano, delle relazioni bilaterali, delle relazioni tra... 07.08.2023, Sputnik Italia

Come aveva precedentemente riferito ai giornalisti il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, Putin ed Erdogan hanno concordato di determinare esattamente il luogo e l'orario dell'incontro il prima possibile. Ha aggiunto che l'imminente agenda dei colloqui tra i due leader include le relazioni bilaterali, l'Ucraina e la questione dell'accordo sui cereali."Corridoio del grano" in primis. Il presidente Erdogan ha proposto di inviare grano russo nei paesi africani poveri. Putin dovrebbe compiere un gesto corrispondente nell'ambito del "corridoio del grano", scrive il giornale.Secondo il quotidiano, tra gli altri argomenti, i leader discuteranno delle relazioni commerciali tra i due paesi, del progetto del corridoio di Zangezur, delle relazioni tra Turchia, Azerbaigian e Armenia, nonché della situazione in Siria.

