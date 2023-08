https://it.sputniknews.com/20230807/consigliere-del-premier-indiano-annuncia-diverse-proposte-sullucraina-alla-riunione-a-gedda-17415534.html

Consigliere del premier indiano annuncia diverse proposte sull'Ucraina alla riunione a Gedda

Diverse proposte di pace sono state avanzate nei colloqui di Gedda su una soluzione in Ucraina, tutte con aspetti positivi, ma nessuna accettabile per Mosca e... 07.08.2023, Sputnik Italia

"Attualmente, sono state avanzate diverse proposte di pace. Ciascuna di esse ha i suoi aspetti positivi, ma nessuna è accettabile per entrambe le parti", riporta il Times of India citando le parole del consigliere.Secondo Doval, i partecipanti ai negoziati in Arabia Saudita avevano due compiti: risolvere la situazione e mitigare le conseguenze del conflitto. "Gli sforzi devono essere compiuti su due direzioni contemporaneamente e per garantire questo è necessario un lavoro molto più solido. Tutti gli sforzi di pace, con la partecipazione di tutte le parti interessate, devono essere finalizzati a trovare una soluzione giusta e duratura. Era in questo spirito che l'India ha partecipato alla riunione", ha sottolineato il consigliere del primo ministro indiano.Ha ricordato che "l'approccio dell'India è stato e sarà sempre quello di promuovere il dialogo e la diplomazia". "Questa è l'unica via per la pace", ha sottolineato Doval.Il consigliere del primo ministro ha aggiunto che "l'India sostiene un ordine mondiale basato sui principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale". "Il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale deve essere rispettato da tutti gli stati senza eccezioni", ha affermato Doval. Ha anche affermato che l'India sta fornendo assistenza umanitaria all'Ucraina e sostegno economico ai paesi vicini del Sud del mondo, che stanno subendo le conseguenze del conflitto.

