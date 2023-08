https://it.sputniknews.com/20230806/uno-dei-condotti-della-druzhba-in-direzione-della-germania-e-stato-chiuso-per-perdite-in-polonia-17412619.html

Uno dei condotti della "Druzhba" in direzione della Germania è stato chiuso per perdite in Polonia

2023-08-06T10:32+0200

"Altri componenti dell'infrastruttura PERN, tra cui la sezione Pomorskiy, attraverso il quale viene pompato il petrolio consegnato dalle petroliere in Polonia e poi in Germania, operano in modalità standard. Le raffinerie polacche ricevono il petrolio nei tempi previsti. La situazione non pregiudica quindi la disponibilità di carburante per gli automobilisti polacchi", si dice nel comunicato.Al momento presente la compagnia indaga la ragioni del malfunzionamento. Si segnala che sul posto sono presenti Vigili del fuoco di Stato e il servizio di emergenza PERN, dato che la bonifica del terreno su cui si è riversato il petrolio inizierà subito dopo il completamento dei lavori di riparazione.

