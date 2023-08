https://it.sputniknews.com/20230806/tutto-laiuto-statunitense-allafghanistan-e-stato-sottratto-a-washington-dice-lesperto-17412928.html

Tutto l'aiuto statunitense all'Afghanistan è stato sottratto a Washington, dice l'esperto

Tutto l'aiuto statunitense all'Afghanistan è stato sottratto a Washington, dice l'esperto

L'ispettore generale USA per la ricostruzione afgana (SIGAR) John Sopko ha avvertito di "conseguenze imprevedibili" dalla possibile corruzione derivante dalla... 06.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-06T13:36+0200

2023-08-06T13:36+0200

2023-08-06T13:37+0200

afghanistan

aiuti militari

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/822/70/8227080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50ebaad59b36b7be04aaeb67e17609bb.jpg

Parlando ore dopo che i democratici al senato avevano bloccato un tentativo di introdurre maggiori controlli sui miliardi di dollari di aiuto militare americano all'Ucraina, l'ispettore generale USA per la ricostruzione afgana (SIGAR) John Sopko ha sottolineato come Washington ha mandato più soldi a Kiev in un anno di quanto ne abbia speso in Afghanistan in 12. In merito alla corruzione in Afghanistan, il politologo russo Alexander Knyazev ha detto: "Probabilmente se qualcuno calcolasse l'aiuto USA all'Ucraina e cosa sia stato rubato sino ad ora, la somma probabilmente supererebbe quanto è stato sottratto all'aiuto americano in Afghanistan tra il 2002 e il 2021", suppone Knyazev.

afghanistan

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

afghanistan, aiuti militari, ucraina