Pechino accoglierà con favore la visita di Josep Borrell in autunno - ministro degli Esteri Yi

2023-08-06T14:58+0200

2023-08-06T14:58+0200

2023-08-06T14:59+0200

cina

pechino

diplomazia

asia

visita

josep borrell

annuncio

relazioni internazionali

geopolitica

onu

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nel corso di in una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha annunciato che "Pechino accoglie con favore la visita del capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell in Cina".Lo stesso ha evidenziato che l'incontro diplomatico avverrà con l'intento di tenere un dialogo strategico e preparare un vertice dei leader della Cina e dell'UE:La missione diplomatica dell'Alto rappresentante in Cina è stata rimandata più volte negli ultimi due mesi, una prima volta adducendone a motivo il fatto che il diplomatico risultasse positivo al Covid-19, una seconda volta la decisione di un rinvio è stata presa dalla stessa parte cinese.All'epoca il messaggio da parte di Pechino in merito faceva riferimento ad un "momento più conveniente per entrambe le parti".

cina

pechino

asia

cina, pechino, diplomazia, asia, visita, josep borrell, annuncio, relazioni internazionali, geopolitica, onu