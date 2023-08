Le sanzioni occidentali contro gli uomini d'affari russi non hanno funzionato, scrivono i media

https://it.sputniknews.com/20230806/le-sanzioni-occidentali-contro-gli-uomini-daffari-russi-non-hanno-funzionato-scrivono-i-media-17414272.html

La strategia dell'Occidente in merito alle sanzioni agli uomini d'affari russi e le loro famiglie si è rivelata inefficace, scrive il giornale americano Wall...

Come nota la pubblicazione, la sanzioni si sono rivelate inefficaci perchè non molti tra i miliardari russi hanno pubblicamente condannato il conflitto in Ucraina o ceduto i propri profitti in Russia. Dopo l'introduzione nel giugno di quest'anno dell'11° pacchetto di sanzioni eurocomunitarie contro la Russia, le restrizioni personali della comunità europea ricomprendono quasi 1800 persone giuridiche ed organizzazioni: per le persone fisiche si ampliano i divieti di ingresso che impediscono di viaggiare in UE o traversare il territorio europeo in transito. Il presidente Vladimir Putin in precedenza ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una tattica di lungo termine dell'Europa e le sanzioni hanno arrecato un serio colpo a tutta l'economia mondiale. Stando a lui, il fine ultimo dell'occidente è di peggiorare l'esistenza di milioni di persone.

