Kiev ha ricevuto 60 miliardi di dollari dagli alleati occidentali dal febbraio 2022

L'Ucraina ha ricevuto 60 miliardi di dollari in prestiti e sovvenzioni dai partner internazionali dal febbraio 2022, ha dichiarato il deputato della Verkhovna... 06.08.2023, Sputnik Italia

In precedenza, la presidente della Commissione per il bilancio della Verkhovna, Roksolana Pidlasa, aveva dichiarato che quest'anno per finanziare il bilancio dell'Ucraina serviranno 25,3 miliardi di dollari di aiuti esteri dai partner internazionali, pari al 49,1% di tutte le entrate. Il Parlamento ucraino ha adottato il bilancio statale per il 2023 con un deficit di 1.000 miliardi e 296 milioni di grivne (35,1 miliardi di dollari). Il primo ministro Denys Shmygal ha dichiarato che il progetto di bilancio statale per il 2023 prevede entrate per 1.28 trilioni di grivne (circa 34,6 miliardi di dollari), spese per 2.57 trilioni di grivne (circa 69,6 miliardi di dollari); il deficit di bilancio mensile è stimato in 3 miliardi di dollari, che l'Ucraina prevede di coprire con prestiti esteri.

