https://it.sputniknews.com/20230806/hiroshima-i-politici-alla-cerimonia-non-hanno-menzionato-chi-ha-sganciato-latomica-17413045.html

Hiroshima, i politici alla cerimonia non hanno menzionato chi ha sganciato l'atomica

Hiroshima, i politici alla cerimonia non hanno menzionato chi ha sganciato l'atomica

Oggi si celebrano le commemorazione per le vittime del bombardamento nucleare ad opera delle forze armate statunitensi contro la città giapponese di Hiroshima... 06.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-06T14:00+0200

2023-08-06T14:00+0200

2023-08-06T14:00+0200

giappone

hiroshima

anniversario

bomba atomica

civili

vittime

commemorazioni

geopolitica

mondo

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/714/50/7145021_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3f62f2e2a2e8a26e37590f0867b10d23.jpg

Così ha voluto ricordare quel fatidico giorno in cui gli Stati Uniti hanno sganciato la bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima, il governatore della Prefettura di Hiroshima, Hidehiko Yukazi.Oggi, nella giornata dell'anniversario della tragedia, le massime cariche giapponesi si sono recate come di consueto nella città colpita dall'evento.Da parte dell'Unione Europea quest'anno la partecipazione è stata imponente: 111 rappresentanti in totale, il maggior numero di esponenti dei vertici politici dell'Unione che abbia mai partecipato alle commemorazioni.Il sindaco della cittadina, Kazumi Matsui, ha dal canto suo con l'occasione esortato i leader delle principali economie mondiali ad abbandonare l'idea che le armi nucleari possano costituire un deterrente per la guerra:A sganciare la bomba sulla città, esattamente alla stessa ora 77 anni fa, il bombardiere americano "Enola Gay".Alla cerimonia odierna tutta quanta la retorica dell'evento è sembrata essere volta a sottolineare piuttosto il numero delle vittime e la tragedia che essa rappresenta, piuttosto che enfatizzare le colpe degli Stati Uniti.I bombardamenti atomiciGli attacchi con utilizzo di bombe atomiche colpirono le due città di Hiroshima e Nagasaki rispettivamente il 6 e il 9 agosto del 1945, sul finire della seconda guerra mondiale.Le due bombe atomiche provocarono secondo varie stime tra le 70mila e le 100mila vittime.A fine '45 il bilancio andò però ad aggravarsi toccando quota 140mila: molte le persone che morirono infatti in seguito per le ferite riportate, le conseguenze delle radiazioni e a causa di quest'ultime, malformazioni e forti problemi di salute si protrassero a lungo anche nelle nuove generazioni, inclusa un aumento dell'incidenza delle leucemie e delle malattie oncologiche.In totale ad oggi si contano fino a 350mila il bilancio complessivo delle vittime correlato alle due atomiche.Gli attacchi alle due città di Hiroshima e Nagazaki rappresentano una triste "prima volta" nella storia dell'umanità.

giappone

hiroshima

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, hiroshima, anniversario, bomba atomica, civili, vittime, commemorazioni, geopolitica, mondo, asia