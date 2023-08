https://it.sputniknews.com/20230806/gli-alleati-occidentali-di-kiev-si-stanno-stancando-della-controffensiva-ucraina-17412479.html

Gli alleati di Kiev nei Paesi occidentali si stanno "stancando della controffensiva ucraina", ha sostenuto l'analista statunitense Johnston Harewood. In un articolo per la testata online American Thinker, Harewood osserva che sta diventando "sempre più difficile" per i funzionari occidentali nascondere la loro irritazione quando si tratta di questioni riguardanti l'Ucraina, non ultima la sua controffensiva, che "non sta progredendo come originariamente previsto". L'analista ha ricordato a questo proposito che dall'inizio dell'operazione militare speciale russa, l'amministrazione Zelensky ha già ricevuto più di 77 miliardi di dollari solo in aiuti militari occidentali, "che è quasi la metà del PIL dell'Ucraina dello scorso anno". L'autore ha fatto nuovamente riferimento alla Polonia, che è diventata uno dei Paesi che hanno firmato una dichiarazione per estendere il divieto di importazione di grano dall'Ucraina, in quello che Harewood ha scritto essere "un colpo basso" per il presidente ucraino. Gli ha fatto eco l'ex colonnello dell'esercito britannico Bretton-Gordon, secondo il quale la mossa di Kiev di convocare l’ambasciatore polacco presso il Ministero degli Esteri ucraino dopo la polemica scoppiata sulla mancanza di riconoscenza da parte di Kiev verso Varsavia sarebbe un “giocare con il fuoco”. "Sarebbe opportuno che le autorità ucraine iniziassero ad apprezzare il ruolo che la Polonia ha svolto per l'Ucraina negli ultimi mesi e anni" scrive Bretton-Gordon, avvertendo che Varsavia, e l’occidente in generale, potrebbero presto stancarsi di investire in una causa che non produce risultati.

