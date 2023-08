https://it.sputniknews.com/20230806/gedda-presenta-un-piano-alternativo-per-lucraina-e-lo-comunica-alla-russia-17414791.html

Gedda presenta un piano alternativo per l'Ucraina e lo comunica alla Russia

Gedda presenta un piano alternativo per l'Ucraina e lo comunica alla Russia

Il piano è stato presentato dalle autorità saudite e da "un certo numero di altri Paesi". 06.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-06T17:21+0200

2023-08-06T17:21+0200

2023-08-06T17:21+0200

la situazione in ucraina

arabia saudita

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/06/17414770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b71d035a13f2d3a25188c7ca62678804.jpg

Durante i colloqui a Gedda, le autorità saudite hanno presentato un piano alternativo per risolvere il conflitto in Ucraina, che è stato comunicato anche a Mosca, ha riferito l'agenzia di stampa DPA.Il piano è stato presentato dalle autorità saudite e da "un certo numero di altri Paesi", e anche la Federazione Russa ne è stata informata. I negoziati sull'Ucraina sono iniziati sabato a Gedda, vi sono stati invitati i rappresentanti di circa 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Sudafrica, Polonia e Unione Europea ma non la Russia, motivo per cui Mosca guarda con un certo scetticismo all’iniziativa pur rimanendo disposta ad ascoltarne le eventuali proposte, qualora di costruttive ne dovessero sortire.

arabia saudita

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

arabia saudita, russia, ucraina